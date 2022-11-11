Жодних російських триколорів: Зеленський про кінцеві цілі війни

Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в рамках оборонної операції ЗСУ, що триває, йде на десятки. Лише за останні дні звільнено 41 населений пункт.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні за підсумками 260-го дня війни.

«Я дякую всім нашим героям, які забезпечують цей поступ. Збройні Сили, розвідка, спеціальні служби… Зараз ми всі щасливі бачити, як українці, які залишалися в окупованих селах і містах, зустрічають наших воїнів. Багато хто зараз майже щогодини звіряє, куди ж дійшли наші підрозділи і де ще піднято наш Державний прапор», — сказав глава держави.

Також Володимир Зеленський нагадав, що, радіючи, українці повинні пам'ятати, що за кожним кроком наших сил оборони стоїть життя наших воїнів. Життя, яке віддається за свободу для українців.

«Все, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде. Це українці великою ціною женуть окупантів», — наголосив український лідер.

При цьому українські воїни пройдуть весь шлях для того, щоби на нашій землі більше не залишилося жодного ворожого прапора.

«Маємо пройти весь шлях — на полі бою та в дипломатії — щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародно визнаному кордоні були наші прапори, українські прапори, і більше ніколи — жодних ворожих триколорів. Це буде», — запевнив Володимир Зеленський.

Президент ще раз наголосив, що ворог просто так не йде з української землі, не робить «жестів доброї волі». ЗСУ витісняють росіян. А опір ворога, це завжди втрати не тільки в окупантів, а й у наших військових, життя яких ми повинні намагатися зберегти.

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