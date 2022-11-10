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Наступна зупинка — Херсон: майже вся Миколаївська область звільнена від рашистів (відео)

17:37 10 листопада 2022
ЗСУ

Миколаївську область майже повністю звільнено від російських окупантів. Останнім звільненим населеним пунктом була Снігурівка.

 

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що у звільнених селах ще небезпечно, і він не радить повертатися місцевим жителям, які залишили окуповані населені пункти області.

 

Як повідомив народний депутат Ігор Копитін, до Миколаєва незабаром повернеться вода, оскільки населений пункт Киселівка, де знаходиться водопровід, було звільнено.

Як писали «ФАКТИ», військовий експерт Олег Жданов стверджує, що росіяни, які заявили про відведення своїх військ на лівий берег Дніпра та припинення «евакуації» жителів Херсона, планують влаштувати в обласному центрі пастку Силам оборони України.

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