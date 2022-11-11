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Політика

Депутат «Слуги народу» Жан Беленюк планує очолити НОК: що відбувається

12:57 11 листопада 2022
Жан Беленюк

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та депутат Верховної Ради України Жан Беленюк презентував свою програму на посаді президента НОК. Нагадаємо, раніше на своїй сторінці у «Фейсбуці» він повідомив про рішення балотуватися на пост президента Національного олімпійського комітету. Депутат від «Слуги народу» планує змінити статут НОК та повернути посаду Генерального секретаря, а також створити санкційний комітет.

Нагадаємо, народним депутатом Жан Беленюк був обраний у 2019 році від провладної політичної сили «Слуга народу», але спортивну кар'єру не полишив. Так, за інформацією ЗМІ, для того, щоб виступити від України на Олімпіаді-2021, українському борцю та народному депутату Жану Беленюку нібито довелося усунути сильного конкурента, скориставшись формальним приводом та своїми політичними зв’язками.

«Тоді на участь в одній ваговій категорії претендували Жан Беленюк та Віктор Новіков, єдина ліцензія на участь в Олімпійських іграх, яка належить НОК, була виділена Беленюку рішенням НОК, без конкурентної боротьби між двома претендентами», — писали ЗМІ.

Після Олімпіади головним тренером чемпіона було записано Олега Сазонова — президента Федерації греко-римської боротьби України та головного спонсора Жана Беленюка, а за сумісництвом голову фракції забороненої в Україні ОПЗЖ у Полтавській облраді. 2015 року він балотувався від проросійського «Опозиційного блоку», до того представляв «Партію регіонів». З таким престижним статусом його згадують у пресі, хоча насправді борця тренує Володимир Шацьких. Також Беленюк забезпечив внесення Сазонова до нагородного списку за результатами Олімпіади у Токіо.

Нагадаємо, звітно-виборча асамблея НОК відбудеться 17 листопада. Основними претендентами на вакантну посаду будуть 51-річний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт і народний депутат України Жан Беленюк. Відомо, що чинний президент НОК Сергій Бубка має намір підтримувати на виборах Вадима Гутцайта.

Також варто зазначити, у квітні цього року Служба зовнішньої розвідки України нагородила народного депутата від «Слуги народу» Жана Беленюка пістолетом «Глок-19». Про це розповів політичний експерт Кочетков. Тоді він порівняв це нагородження з нагородженням одіозного нардепа із президентської фракції Миколи Тищенка пістолетом Стєчкіна, «за героїчну оборону Мукачева».

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