Страшні «подарунки» окупантів: у Харкові двоє підлітків постраждали внаслідок вибуху касетного боєприпасу

У четвер, 11 листопада, у Харкові двоє підлітків отримали поранення внаслідок вибуху боєприпасу.

Інцидент стався на Північній Салтівці, яка найбільше страждала від російських обстрілів. Під час прогулянки відкритою місцевістю по вул. Бучми хлопчики 12 та 15 років отримали осколкові поранення ніг.

Рятувальники, які прибули на місце події, допомагали медикам зупинити кровотечу й транспортували постраждалих у карету швидкої.

За попередніми даними, спрацював касетний боєприпас. Наразі на місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС. Обставини події з'ясовують спеціалісти.

Раніше у Запорізькій області від підриву на міні загинули двоє дітей п'яти та десяти років.

Також повідомлялося про загибель дорожніх робітників, які підірвалися на міні під Ізюмом.

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