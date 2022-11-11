Як уберегти відкриту томатну пасту від плісняви в холодильнику

Найчастіше під час приготування страв, у яких потрібна томатна паста, продукт витрачається не весь. В результаті вміст банки, що залишився, ставлять на зберігання в холодильник. Напевно, багато хто неодноразово стикався з тим, що паста покривалася пліснявою.

Цей процес спостерігається вже за кілька днів. Однак це не означає, що, відкриваючи банку, її обов'язково треба повністю витрачати. Є перевірені лайфхаки, які допоможуть зберегти продукт від плісняви.

Спосіб перший — заморозка

Наприклад, при приготуванні борщу багато господинь стикалися з тим, що відкривають нову банку томатної пасти, беруть звідти 2−3 ложки, а решту ставлять у холодильник. Коли з'являється пліснява, вміст банки починає погано пахнути, і в результаті на поверхні пасти з'являється пліснява.

Дехто позбавляється зіпсованого верхнього шару і далі продовжує використовувати пасту, інші ж гидують і повністю викидають банку. Однак не треба кидатися в крайнощі, адже є перевірені способи, які допоможуть зберегти продукт.

Найефективнішим варіантом вважається заморожування. Щоб заморозити томатну пасту, слід заздалегідь підготувати спеціальну форму і звичайний пакетик. Розкладаємо її в ємність, після чого накриваємо та поміщаємо в морозильну камеру.

Через кілька годин пасту можна дістати і добре заморожений продукт перекладаємо в пакети. Тепер точно не варто турбуватися про те, що з томатною пастою може щось статися. У замороженому стані вона може зберігатися протягом тривалого часу.

Спосіб другий — олія

Є ще один перевірений і ефективний спосіб — використовувати звичайну олію.

Після того як для приготування страви відкрито нову банку і звідти взято потрібну кількість пасти, необхідно влити в вміст ємності, що залишився, кілька ложок рослинної олії. Потім слід щільно закрити банку.

Такий спосіб дозволяє забезпечити захист томатної пасти від взаємодії з повітрям. В результаті мікроорганізмам буде складно розмножуватися в такому середовищі. А коли знову вирішите скористатися томатною пастою, досить просто вилити з банки олію. На смакові властивості це не вплине.

Раніше «ФАКТИ» писали про інший лайфхак — коли звичний лавровий лист використовується для прання в пральній машині.

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