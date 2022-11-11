Потрібен не тільки на кухні: навіщо господині використовують лавровий лист під час прання

Нашим бабусям добре відомий спосіб прання білизни з лавровим листом. Виявляється, він не лише смакує у стравах і запобігає появі харчової молі, але й добре освіжає тканину і робить її м'якшою, тобто замінює собою фабричний кондиціонер для прання.

Випрана з його додаванням білизна не лише гарно пахне, але лавровий лист також допомагає відновити колір і захистити білизну від вицвітання.

Лавровий лист можна використовувати як сухим, так і в якості відвару. В першому випадку краще упакувати листя в тканинний мішечок, радить ресурс Ukr.media.

У відварі лаврового листя білизну можна і замочувати, і додавати відвар у пральну машину.

Для приготування відвару на літр окропу беруть 10−15 лаврових листочків, які кип'ятять протягом 4 хвилин.

Отриманий концентрат має настоятися протягом 20−30 хвилин і охолонути, після чого його додають до білизни.

За бажання відвар лаврового листя можна ароматизувати за допомогою харчового ваніліну.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» дали поради, що робити, якщо після прання на одязі з'являються білі «розводи».

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