Як приготувати піцу в кухлі за 2 хвилини: незвичайний лайфхак

Часто у господинь не вистачає часу на приготування «смаколиків» для дітей, без яких їм дуже важко. До них відноситься, зокрема, і ароматна домашня піца. Однак у мережі розповіли, як можна приготувати цю страву в мікрохвильовій печі всього за 2 хвилини!

Додатковим бонусом є те, що готується наша піца буде в гуртку.

Про спосіб приготування своєї піци розповів відомий блогер Костянтин Нечетов — який із бізнесменів та викладачів перекваліфікувався на тиктокери з більш ніж мільйоном передплатників.

Отже, вам знадобляться:

шматок хліба

яйце;

кетчуп;

трохи ковбаси;

тертий сир.

М'якоть хліба розминається зі збитим яйцем і укладається на дно керамічної кружки. Додаємо шар кетчупу. Наступним шаром йде порізана ковбаса і нарешті все посипається тертим сиром.

Нагадаємо, раніше мільйони переглядів у мережі зібрав лайфхак зі скотчем.

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