«Варто зберігати усі докази закупівлі товарів»: коли за волонтерство можуть вимагати податки

Мільйони українців долучились до волонтерської діяльності, збираючи кошти для допомоги ЗСУ та постраждалим особам. Чи підлягають зібрані пожертви оподаткуванню, якщо гроші надходили на особисті банківські картки та рахунки волонтерів, відповідь дали у «Юридичному пораднику для ВПО».

«На кошти, зібрані на особисту банківську картку, може нараховуватись податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у загальному розмірі 19,5%. Та виникає обов'язок подання податкової декларації у наступному році після здійснення таких зборів. У разі виявлення факту несплати податкова служба може додатково нарахувати штраф і пеню. Проте Податковим кодексом передбачено випадки, коли сплачувати податки з таких коштів не потрібно. Це відбувається у разі

реєстрації в Реєстрі волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації;

створення благодійної організації.

Внесений до Реєстру волонтер має право не платити 19,5% податку із зібраних на особистий рахунок коштів, якщо ці кошти були надалі використані для благодійної допомоги на користь:

— учасників бойових дій — військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ДПСУ, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління держохорони України, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, поліцейських та працівників Нацполіції, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь в АТО;

— учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року до 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в місті Одесі, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров'я або визнані безвісно відсутніми в установленому порядку. Осіб, які мешкали на території Криму та вимушено покинули місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією".

При цьому, пояснюють юристи, звільнення від оподаткування діє не тільки на майбутнє: закон дозволяє не сплачувати податки з коштів, що були отримані волонтером у податковому році, що передує року внесення до Реєстру волонтерів.

«Якщо особа реєструється у 2023 році, вона зможе претендувати на звільнення від оподаткування усіх надходжень за попередній 2022 рік (за умови їх цільового використання). А від оподаткування звільняються лише кошти, що були використані на вищевказані цілі та надійшли на конкретний банківський рахунок, який волонтер вказав під час реєстрації. Також варто зберігати усі докази закупівлі товарів та підтвердження їх подальшої безкоштовної передачі ЗСУ».

Нагадаємо історію лікарки з Бучі, яка створила благодійний фонд і рятує переселенців «Росіяни розстріляли машину батьків. Мама загинула, пораненого батька я прооперувала сама».



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