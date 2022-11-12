«Виродки рівними рядами лежать у полях і на дні Дніпра»: емоційна реакція Романа Зозулі на визволення Херсона

Ексфутболіст збірної України з футболу Роман Зозуля, котрий назвав головну різницю між українцями та росіянами, подякував ВСУ за повернення Херсона та закликав пам'ятати про заплачену за успіх на фронті ціну.

«Гордість і біль. Просто голову зносить від новин та роботи наших нереальних воїнів, — написав Роман Зозуля на своїй сторінці у Facebook. — Операція зі звільнення півдня України від орди свиней буде не лише у підручниках історії України, а й у всесвітній.

Херсон повертається додому. А виродки, які намагалися у нас його вкрасти, рівними рядами лежать у полях та на дні Дніпра. Не всі поки що, але сховатися нікому не вдасться.

Але не зважаючи на радість, яка розриває кожну клітину, біль не відпускає. За тих, хто не зрадив свою країну, не пішов на співпрацю з окупантом і поплатився за це власним життям. За кожного героя, який поліг у бою і не поділяє сьогодні з нами радість підняття українського прапора на Херсонській ОДА. За людей, над якими 9 місяців нависали голод, смерть та дикий страх. Вони вижили й дочекалися волі, але коли звільняться від усіх фобій пережитого?

Ми переможемо і повернемо кожен клаптик нашої землі, але не забуваємо, якою ціною. Пишаємося, шануємо, дякуємо та допомагаємо ЗСУ".

Нагадаємо, що 32-річний Роман Зозуля, в активі якого 33 матчі та 4 м'ячі у футболці збірної України, разом з Олександром Усиком «вдягнув» дві бригади наших воїнів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Зозуля відправив з Іспанії дві «швидкі» на Київщину та Харківщину.

Фото Facebook

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