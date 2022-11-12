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Найвищий спортсмен планети зі зростом 246 см став чемпіоном світу (відео)

19:13 12 листопада 2022
Мортеза Мехрзад

Титулований іранський волейболіст-паралімпієць Мортеза Мехрзад допоміг своїй збірній обіграти у фінальному матчі чемпіонату світу з волейболу сидячи команду Боснії та Герцеговини і став у Сараєво дворазовим володарем трофею, повідомляє vecernji.hr.

Така пильна увага до 35-річного іранця прикута навіть не тому, що він — дворазовий паралімпійський чемпіон (Ріо-2016 та Токіо-2020), а куди більшою мірою через те, що він найвищий чинний спортсмен у світі, і другий найвища людина планети (після турецького фермера Султана Кесена зі зростом 251 см). Зріст Мехрзада — 246 см, вага — 140 см. Для більшої переконливості: розмір долоні волейболіста близько 28,5 см, а його стопа (39 см) — найбільша у світі.

Мортеза Мехрзад із золотою медаллю чемпіонату світу

При цьому на волейбольному майданчику Мортеза Мехрзад, який у звичайному житті пересувається за допомогою милиць, — справжній король.

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Іранець почав займатися паралімпійськими видами спорту, щоб вийти з депресії, в яку впав після серйозної аварії. У 15 років Мортеза потрапив у ДТП на велосипеді. Тоді він зламав таз. Крім того, права нога хлопця перестала рости і стала приблизно на 15 сантиметрів коротшою за ліву. І це в додаток до того, що в дитинстві у іранця діагностували акромегалію — гормональний розлад, через який його кінцівки та обличчя росли з загрозливою швидкістю. Після всього того, що він пережив, Мортеза не лише не зламався, а й став світовою знаменитістю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Валентина Ковальська встановила світовий рекорд у 48-годинному бігу.

Фото Pixsell, Instagram

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