«О, з нею важко»: герцогиня Меган Маркл розповіла про упереджене ставлення

З нетерпінням шанувальники чекали на вихід власного подкасту герцогині Меган. Наприкінці серпня в мережі з'явилася перша серія Archetypes. У щотижневих випусках дружина принца Гаррі спілкується з відомими гостями та експертами на соціально значущі теми, час від часу проводячи порівняння з власним життям та досвідом. Про це йдеться і в новому епізоді, де однією з тем стало використання англійського терміну «bitch» як образливого для жінок, повідомляє t-online.

«Ці люди мають на увазі, коли вживають це дуже насичене слово: „О, з нею важко“, — зазначила Меган Маркл. — На жінок так швидко вішають ярлики, часто для того, щоб приховати деякі з їхніх дійсно чудових якостей — їхню послідовність, їхню силу, їхню наполегливість, їхню тверду думку і, можливо, навіть їхню стійкість».

За словами Меган, вона сама стикалася з такими упередженнями. Кажуть, що незабаром після свого весілля з принцом Гаррі її дуже критикували через нібито високі вимоги до персоналу за стінами палацу. Раніше у своєму подкасті Герцогиня Меган говорила з актрисою, продюсером і режисером Іссою Рей про те, що жінкам у шоу-бізнесі часто ставлять ярлик «важких».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що Меган Маркл розповіла зворушливі подробиці про дочку Лілібет: «Бачу світ по-іншому».

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