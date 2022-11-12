«Обов'язково купіть дублянку та штучну шубку під вінтаж»: як бути модним цієї зими

Український стиліст Матвій Калугін, який давав поради стосовно модних трендів осені, вирішив розвіяти популярний міф про те, що взимку неможливо виглядати стильно. За його словами, підсвідомо «стадний інстинкт» змушує нас думати, що неможливо вдягнутися тепло та цікаво, а треба як усі. Та й взагалі «що там тієї зими, якось перехожу».

«Але ні, краще довіртесь моїм порадам. Короткі пуховики — повірте мені, вони бувають дуже теплими! Ідеальний варіант для тих, хто за кермом, або ж цінує свободу рухів.

Пуховики до середини стегна ідеально пасуватимуть під наші погодні реалії.

Довгі пуховики також можна обирати, проте вони вже менш практичні.

Стьобані куртки — це може бути як класичний ромб, так і екзотична, фігурна простібка.

Дублянки -це не лише більш елегантна версія теплого одягу, але й мегатрендова цієї зими!

Штучні шуби — вони теж дуже трендові. Актуальні довжини- короткі шуби та в довжині міді. Принт, колір та характер хутра (кучеряве або ж гладке) може варіюватися. Головна умова: хутро має бути щільним та густим. Штучні шуби під вінтаж — ідеальний варіант на зиму, проте раджу звертати увагу на моделі саме зі штучного хутра".

Утеплені бомбери, пояснює стиліст, підійдуть на не надто холодну погоду, до -5°. Їх можна круто поєднати з об"ємними светрами, кардиганами чи навіть у багатошаровості.

«Пальто з хутром — елегантний та трохи вінтажний дизайн, який цікаво розбавить образи у класичній або драматичній естетиці. Пальто — незмінна класика, втім для зими вони мають містити натуральні матеріали, принаймні 40−50%. Це вовна, альпака, кашемір, мохер. Пальто можна утеплювати різноманітними шарфами та манішками, вдягати тонку стьобану куртку або жилет як другий шар».

Нагадаємо про ще одну пораду Матвія Калугіна: «Хочете викликати фурор — одягніть «силует тіла».



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