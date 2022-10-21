Якщо для літньої спеки сукня — це щось більш зрозуміле та передбачуване, то в холодний сезон лише справжні гуру можуть модно та різноманітно її стилізувати. Хоча в цьому немає нічого архіскладного, тим паче якщо знати найактуальніші силуети та дизайн. Стиліст Матвій Калугін дав дієві поради, як обрати трендову сукню на холодну пору року.

«Приталені шкіряні сукні — саме те, що треба. Не спішіть розчаровуватися, бо шкіряні сукні в інших силуетах також можна купувати! Проте саме приталені шкіряні, особливо корсетні, будуть гарячим трендом.

Трикотажна сукня — цариця осені та зими! Тепла, зручна та дуже красиво поєднується з довгими пальто, тренчем, шубою. Сукня-светр — це якщо хочете теплу варіацію плаття в довжині міні. Плаття з деніму можуть бути довжини міні або міді, вільними чи напівприталеними, з паском. Таку сукню можна круто поєднати зі шкіряним або замшевим верхнім одягом.

Силует тіла — це трендові сукні, які лише починають своє розповсюдження. Ми будемо бачити їх дедалі частіше на блогерах. Вони для тих, хто хоче додати пікантної ноти в гардероб.

Сукня-блейзер — ідеальний варіант на вихід, для особливих подій. Втім, можна і на кожен день, наприклад, з щільними колготами, черевиками челсі та об'ємним пальтом.

Довгі шифонові плаття теж зроблять із вас модницю. Якими б повітряними вони не здавалися зовні, але це вже класика осінньо-зимових суконь. Залежно від дизайну, можна поєднати як з елегантним пальто, так і з ексцентричним, об"ємним пуховиком".

Сукні з вирізами не полишають списку трендів навіть восени! Зверніть увагу на моделі зі щільного трикотажу, шкіри, віскози тощо.

Сатинові мінісукні можна знайти в багатьох іноземних та українських брендах. Варіант «на вихід», проте, як пояснює стиліст, можна стилізувати й більш приземлено: з кардиганом, чоботами та тренчем/пальто.

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