На Луганщині окупанти здійснили групове зґвалтування 12-річної дівчинки (перехоплення)

Поки одні окупанти тікають з Херсону, інші росіяни на тимчасово окупованій Луганщині показують своє «геройство», скоюючи все нові воєнні злочини. Цього разу нелюди зґвалтували 12-річну дівчинку.

Про це співробітникам СБУ стало відомо з оперативного перехоплення.

«Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого», — розповідає своїй дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в рф і чий підрозділ базується в Кремінній на Луганщині.

Ще одне згвалтування сталося на Донеччині під Бахмутом.

«Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем… там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы», — говорить другові один з путінських вояк.

У СБУ запевняють, що Збройні сили України зроблять усе, аби цей «вихід» для збіговиська ґвалтівників і мародерів був лише в один кінець, а ті, хто виживе, отримали законне покарання. Адже лише станом на ранок 13 листопада слідчі уже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 статтею Кримінального кодексу України («Порушення законів та звичаїв війни»).

Нагадаємо, ще на початку рашистського вторгнення загарбники дзвонили своїм близьким, розхвалюючи власні злочини на території України. При цьому вони повідомляли, мовляв начальство дозволяє їм розстрілювати мирне населення, грабувати магазини і забирати з собою техніку та гроші. Родичі в рф у відповідь бурхливо схвалювали їхні дії, обурюючись «невдячністю» українців.

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