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Події

Смертельна ДТП на Хмельниччині: двоє людей загинули та двоє постраждали

14:46 13 листопада 2022
ДТП

У Славуті Хмельницької області в ДТП загинули двоє людей, ще двоє травмовано. Про це повідомили в обласному главку поліції.

Аварія сталася 11 листопада близько 13-ої години.

За попередніми даними, водій автомобіля «ВАЗ 2108» перед поворотом ліворуч не переконався у безпеці свого руху та зіткнувся з «ЗАЗ 1103», який їхав у зустрічному напрямку. Внаслідок лобового зіткнення машин, «ВАЗ 2108» спалахнув.

76-річний водій «ВАЗу» та 29-річний пасажир автомобіля «ЗАЗ 1103» від отриманих травм загинули на місці події. Водія «ЗАЗу» та ще одного його пасажира з тілесними ушкодженнями було доставлено до Славутської міської лікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Розслідування продовжується.

Як повідомляли «ФАКТИ», у понеділок, 7 листопада, у Харкові під час ДТП було смертельно травмовано 26-річну жінку-пішохіда.

Днем раніше у Польщі перекинувся автобус з українцями. Загинула 12-річна дитина.

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