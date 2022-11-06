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Події

Дитина з України загинула у страшній ДТП у Польщі

13:25 6 листопада 2022
ДТП

В Польщі, де нещодавно через темряву водій переїхав українця, сталася ще одна смертельна ДТП — перекинувся автобус, в якому їхали співгромадяни.

Як повідомляє ukrayina.pl з посиланням на польскі ЗМІ, це сталося на автостраді А4 поблизу Тарнова. У дорожньо-транспортній пригоді загинула 12-річна дитина, кілька пасажирів потрапили до лікарні.

Аварія сталася у момент, коли автобус, що прямував у бік Жешува, пішов на обгін вантажівки. Ймовірно, водій не впорався з керуванням, заїхав на зелену смугу та перекинувся.

За даними правоохоронців, в бусі знаходилися шестеро українців. 12-річна дитина загинула миттєво — вона знаходилася під транспортом, що перекинувся. Мати потрапила до лікарні. Також шпиталізували важкопораненого шестирічного хлопчика.

Нагадаємо, що у Німеччині українські біженці стали жертвами великої катастрофи на залізниці.

Фото www.facebook.com/ospstarezukowice

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