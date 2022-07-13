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Адвокат Винника розкрила правду про його хворобу, допомогу ЗСУ та місце проживання

15:06 13 липня 2022
Олег Винник

Адвокат популярного співака Олега Винника, зникненням якого з публічного простору занепокоїлися шанувальники та зіркові колеги, розповіла правду, де ж увесь цей час перебував артист, чому мовчав і чим зараз займається.

У коментарі ТСН вона наголосила, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну, у Винника загострилися проблеми зі здоров'ям. Його підкосив коронавірус, під час туру навіть довелося перенести кілька концертів. Тож співак звернувся до німецьких фахівців.

У Німеччині, де Винник живе понад 20 років, він заснував свій благодійний фонд «Вовчиця», який займається закупівлею та доставкою автомобілів для ЗСУ. Свою діяльність артист вирішив не афішувати, оскільки вважає недоречним піар під час біди.

«Пошуком машин, їхньою покупкою виконавець займається особисто, а також слідкує за процесом їх доставки на всіх етапах в Україну, щоб усе було чесно. Публічно Олег Винник нічого не говорить про своє волонтерство, засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресора до України та не бажає піаритися під час біди. Виконавець ще з 2014 року посідає чітку позицію. І це видно у його піснях, Олег Вінник ніколи не давав концертів у РФ з 2014 року. Якби всі були як наш Винник, то й воєн у світі не було б», — сказала адвокат.

Про волонтерську діяльність Винника стало відомо після того, як військовослужбовець 135-го батальйону ЗСУ Роман Недзельський у Facebook опублікував знімок із Олегом Винником, зроблений у Вінниці. Вони переганяли машини з Німеччини.

Раніше співачка Оля Полякова розповіла, що Олег Винник має проблеми зі здоров'ям.

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