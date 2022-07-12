Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

Останній місяць користувачі соцмереж міркують, куди ж зник їхній кумир Олег Винник. Досі було невідомо те, чим займається улюбленець «Вовчиць». Адже він не пішов до тероборони, на фронт або ж волонтерити. Крім того, Олега Винника не помічали на благодійних концертах за кордоном. А дехто з його колег, зокрема Оля Полякова, стверджувала, що у співака серйозні проблеми зі здоров'ям.

Втім, військовослужбовець 135 батальйону ЗСУ Роман Недзельський привідкрив завісу таємниці співака. Він у Facebook опублікував знімок, зроблений у Вінниці. Поруч із Олегом Винником — два волонтери. Відомо, що вони переганяли ці машини з Німеччини. А до поста прикріплено відео та інші фото, на яких зображені машини для фронту від артиста.

«Сьогодні з Вінниці на передову вирушає ще одна бойова Вовчиця від Олега Винника. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава нашим героям! — написав Недзельський.

Авто для ЗСУ від БФ "Вовчиця"

Емблема фонду

«Вовчиця — це благодійний фонд Олега Винника. Це не перше авто, яке він нам передає. Усього буде близько 12−15 машин, перші три вже на фронті нищать орків, решта йде. Нам дуже потрібні машини — це дефіцит. Нам би ще таких пару Олегів Винників та Притул, і „Укроборонпром“ можна розпускати. Він хороша людина», — зазначив військовий.

Втім, війна дещо змінила зовнішність Олега Винника. Наразі він носить бороду та сонцезахисні окуляри.

Користувачі соцмереж радіють поверненню Олега Винника і кажуть, що не сумнівались у тому, що він патріот.

«Респект.Вау. Клас. Супер. Умнічка. Умнічка. Умнічка. Справжній Патріот України, — пише Світлана Джоболда. — Справжній Українець. Гордість і Герой України. Пишаюсь Олегом Винником і ніколи не сумнівалася. Для мене Велика Честь народитися і жити в одній країні з Великою і Легендарною Людиною Олегом Винником».

Нагадаємо, лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин висловив упевненість в тому, що кумир українців так само раптово може повернеться на сцену, як і зник.

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