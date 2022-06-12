Хворий не Винник, а його донька: з'явилися нові версії «зникнення» відомого співака

Зникнення з інформаційного простору улюбленця «вовчиць» Олега Винника змушує шанувальників співака по крихтах вишукувати інформацію про місцезнаходження зірки.

Благо, що охочих «пролити світло» на те, де може бути Олег, вистачає.

Так, днями соліст гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин припустив, що Олег Винник зараз може перебувати у Німеччині, де він розпочинав свою кар'єру як оперний співак.

«Не знаю, де він. Ми сьогодні, до речі, згадували про нього, коли їхали. Здається, десь побачили афішу. Хлопці питали, де ж Олег Винник. Можливо, у Німеччині проводить якісь концерти. Не знаю» , — сказав Харчишин в інтерв'ю «24 каналу».

Також ситуацію прокоментувала і таролог-аматор Наталія Молодецька, яка раніше заявляла, що карти Таро показують наявність у співака хвороби і те, що він намагається позбутися її.

Вірніше, джерелом інформації була не сама Молодецька, а одна з її глядачок, яка надіслала коментар, у якому стверджує, що у співака хворіє донька, якій медики поставили страшний діагноз — ДЦП.

Звісно, важко зрозуміти, наскільки інформація відповідає дійсності. Але, можливо, найближчим часом представника співака, або й навіть він сам вийдуть на зв'язок, і викладуть свою позицію.

Нагадаємо, українці не залишають спроб і достукатися до совісті колишньої одеситки Регіони Тодоренко, яка почала юлити та перекручувати факти.

Фото instagram.com/olegg.vynnyk/

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