У Броварах під Києвом поминальна свічка на честь матері викликала пожежу, в якій загинув один з синів померлої
У неділю, 13 листопада, у Броварах під Києвом в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Незалежності виникла пожежа. Внаслідок якої загинув чоловік.
Як повідомили у поліції Київської області, за попередньою інформацією, причиною займання будинку стало необережне поводження з вогнем.
Двоє братів запалили свічки, згадуючи померлу матір. Один з чоловіків внаслідок пожежі загинув.
Пожежникам, які прибули на місце НП, вдалося ліквідувати спалах через дві години.
Загиблим виявився 55-річний чоловік з Києва.
Раніше повідомлялося про пожежу у Києві. Тоді причиною великого вогню, під час якого у багатоповерхівці спалахнуло 10 квартир, став необережно покинутий недопалок.409
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