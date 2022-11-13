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Події

У Броварах під Києвом поминальна свічка на честь матері викликала пожежу, в якій загинув один з синів померлої

18:11 13 листопада 2022
машини

У неділю, 13 листопада, у Броварах під Києвом в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Незалежності виникла пожежа. Внаслідок якої загинув чоловік.

Як повідомили у поліції Київської області, за попередньою інформацією, причиною займання будинку стало необережне поводження з вогнем.

Двоє братів запалили свічки, згадуючи померлу матір. Один з чоловіків внаслідок пожежі загинув.

Пожежникам, які прибули на місце НП, вдалося ліквідувати спалах через дві години.

Загиблим виявився 55-річний чоловік з Києва.

Раніше повідомлялося про пожежу у Києві. Тоді причиною великого вогню, під час якого у багатоповерхівці спалахнуло 10 квартир, став необережно покинутий недопалок.

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