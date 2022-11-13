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Україна

На рахунку понад 15 дронів та два «хижаки» Ка-52: у Житомирі десантник збив черговий Орлан-10 ворога

18:48 13 листопада 2022
безпілотник

Зенітник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з позивним «Кельт» швидкісною ракетою Starstreak збив черговий російський безпілотник «Орлан».

Про це йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як виявилося, на рахунку сержанта зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Житомирської бригади ДШВ вже понад 15 збитих «Орланів» та два вертольоти Ка-52.

Нашому герою трохи більше 20 років він навчався на факультеті лісового господарства в одному з українських вишів.
Навесні цього року «Кельт» пройшов підготовку за кордоном та продовжує знищувати ворога в Україні.



Раніше український військовий збив ударний російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор» за допомогою ПЗРК «Ігла».

А у жовтні Повітряні Сили знищили 4 гелікоптери росіян всього за 18 хвилин.

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