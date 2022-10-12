Дивовижний результат: Повітряні Сили знищили 4 гелікоптери росії за 18 хвилин

У середу, 12 жовтня, Сили оборони за 18 хвилин знищили 4 гелікоптери противника, повідомили у Командуванні Повітряних Сил.



Це сталося на півдні сьогодні вранці. За попередніми даними, один гелікоптер упав на звільненій від рашистів території, решта «приземлилися» на лінії фронту.

«З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударні вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Військові додали, що кількість підтверджених збитих гелікоптерів може збільшитися, оскільки наші воїни стріляли прицільно ще по двох ворожих машинах.

Українці дякують захисникам за їхню роботу й бажають їм мужності та сили духу.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили 15 ворожих безпілотників та 20 ракет росіян.

483

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram