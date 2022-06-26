Мисливець на «алігаторів»: український військовий збив із «Голки» ударний вертоліт рашистів

Українські військові з кожним днем війни дедалі більше відточують свою майстерність, знищуючи техніку ворога з будь-якої зброї.

Так, напередодні український військовий збив ударний російський вертоліт Ка-52 Алігатор за допомогою ПЗРК «Голка».

Про це повідомили у Міноборони .

«Наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку, з боку противника в небі з'явилися три ворожі Ка-52. Коли гелікоптери наблизилися, я навів на мету свій ПЗРК „Голка“, і зробив пуск», — розповів український герой.

За його словами, ракета влучно потрапила до Ка-52, а із підбитої техніки повалив густий дим.

Про ще один кумедний випадок на війні розповів український воїн із позивним «Кінг-Конг», повідомили у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

«Наша позиція — найближча до ворогів, — зізнається боєць. — Від цього місця за кілометр стоять дві їхні підбиті машини. А російські солдати стоять ще ближче — метрів за 500 звідси. Коли вітер віє в наш бік, ми можемо почути їхні голоси».

Боєць із позивним "Кінг-Конг"

За словами «Кінг-Конга», вороги, що іноді бувають дуже напідпитку, лоскочуть собі нерви. Вискакують з окопів і кричать: «Хохол, виходь! Виходь давай!»

На жаль, характер місцевості та відстань не дозволяють влучно вражати ворога, тож українські бійці спочатку намагалися не звертати увагу на «п'яні» розваги окупантів. Але якось вирішили провчити рашистів. І коли вкотре кілька сильно нетверезих путінців захотіли розважитись, пролунала кулеметна черга. Окупанти злякано впали на землю, а потім почали відповзати в укриття. Того разу повеселилися вже наші воїни.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили щонайменше 150 російських окупантів. Усього ж з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34850 бійців путіна.

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