Викинув суперника через канати рингу: непереможний боксер зазнав безглуздої поразки (відео)

Головний поєдинок вечора боксу Rocket Mortgage Fieldhouse у Клівленді (США) закінчився скандалом. Непереможний раніше американський суперлеговес Монтана Лав (18 перемог, 9 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия) сенсаційно програв бій австралійцю Стіву Спарку (16 перемог, 15 з них — нокаутом, 2 поразки) за інтерконтинентальний титул WBA .

Незважаючи на свій статус фаворита, Лав програвав опоненту за очками і у шостому раунді борцівським прийомом викинув опонента за межі рингу. Рефері взяв та й дискваліфікував американця, котрий ось так ганебно зазнав першої поразки в кар'єрі.

До речі, чемпіон Північної Америки за версією IBF Монтана Лав був близьким до того, щоб у своєму дебютному бою у рідному місті програти рішенням суддів чи навіть нокаутом. Досить зазначити, що у другій трихвилинці Спарк відправив його у нокдаун.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонський бій закінчився для боксера з Казахстану надважким нокаутом та крововиливом у мозок.

Фото Twitter DAZN Boxing

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