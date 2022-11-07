Чемпіонський бій закінчився для боксера з Казахстану важким нокаутом та крововиливом у мозок (відео)

Непереможний досі боксер другої середньої ваги (до 76,2 кг) з Казахстану Айдос Єрбосинули, який вранці 6 листопада на арені Armory у Міннеаполіс (США) програв нокаутом бій за титул WBA World кубинцю Девіду Моррелю, отримав важку травму головного мозку і введений в стан штучної коми, повідомляє sports.kz.

За 30 секунд до завершення 12-раундового поєдинку кубинець відправив претендента у надважкий нокаут. Тоді 30-річний казахстанський боксер за допомогою судді піднявся на ноги і ледь не впав знову, але на допомогу йому прийшов суперник, який проводив Айдоса в його кут.

Ринг Єрбосинули залишав на своїх двох. Але пізніше з'ясувалося, що казаха забрали з зали на ношах і терміново доправили до лікарні. За інформацією відомого оглядача Дена Рафаеля, стан казаха після бою було оцінено як «критичний», і боксера ввели до медикаментозної коми. У Айдоса діагностовано крововилив у мозок, він переніс операцію.

Телеканал Showtime, який був основним транслятором шоу, випустив коротку заяву: «Ми продовжуємо стежити за ситуацією з Айдосом Єрбосинули, і зараз наші думки з ним та його близькими».

«Це чудовий момент для мене, але в той же час суперважкий для інших, давайте помолимося за дуже швидке одужання Айдоса, нехай благословить тебе Бог і нехай буде з тобою», — написав у Twitter переможець бою Девід Моррель .

Напередодні в команді Айдоса повідомили, що він вийшов з коми і його життю нічого не загрожує.

Додамо, що поразка від кубинця стала для чемпіона Всесвітньої серії боксу у складі команди «Астана Арланс» Єрбосинули першою у кар'єрі. У послужному списку боксера, які перші два бої на профіринзі провів в Україні (у Львові та Кривому Розі), 16 перемог (11 з них — нокаутом) у 17 поєдинках.

Айдос Єрбосинули

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний бій вечора боксу від де ла Хойї за потурання рефері завершився моторошним нокаутом.

Фото Twitter Showtime Boxing

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