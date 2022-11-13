«Мій корабель відплив»: Дженніфер Еністон у відвертій фотосесії поміркувала про материнство

53-річна Дженніфер Еністон, яка мало не повернулася до колишнього чоловіка, зірки «Малхолланд Драйв» Джастіна Теру, взяла участь у фотосесії для грудневого номера журналу Allure. На актрисі була вінтажна білизна та одяг із колекцій Gucci та Dior 1996−1997 року. Журналістам акторка розповіла про особисте життя та кар’єру. Зокрема, зірка «Друзів» зізналась, що ненавидить соціальні мережі.

Для фотосесії актриса обрала вінтажну білизну та одяг із колекцій Gucci та Dior

«Я в них не сильна. Це тортури для мене. Причина, з якої я пішла в Instagram, полягала в тому, щоб запустити лінію по догляду за волосся, — пояснила вона. — Потім почалася пандемія, і ми не запустилися. Тож я просто застрягла в Instagram. Це не є природним. Я дуже рада, що ми маємо досвід дорослішання, підліткового віку, життя у 20 років без цього аспекту соціальних мереж. Все зараз зводиться до того, що молоді дівчата порівнюють себе з іншими та впадають у відчай».

Щодо свого віку, то, за словами Еністон, вона почуває себе зараз чудово.

«Краще, ніж я коли-небудь відчувала у свої 20 чи 30 років, або навіть у середині 40-х років. Нам потрібно припинити говорити собі погані речі, — каже Еністон, лаючи себе майбутню. — Одного разу тобі буде 65 і ти подумаєш: „Я виглядала супер чудово в 53“. Я пишаюся своїми зморшками і сивиною».

За словами Еністон, у свої 53 вона почувається краще, ніж у 20 чи 30 років

На запитання, чи планує коли-небудь знову вийти заміж, акторка запевнила, що поки не має жодного інтересу, але вона б хотіла мати стосунки.

«Бувають моменти, коли мені хочеться просто згорнутися калачиком і сказати: «Мені потрібна підтримка». Було б чудово прийти додому, впасти в чиїсь обійми та сказати: «Це був важкий день».

Згадала Еністон і про причини розлучення з Бредом Пітом. За її словами, багато поза очі стверджували, що вона просто була егоїсткою і дбала про свою кар'єру.

«І не дай Боже жінці бути успішною і не мати дитини. І начебто причина, чому мій чоловік покинув мене, чому ми розлучилися і розірвали наш шлюб, полягала в тому, що я не хотіла народжувати йому дитину. Це була абсолютна брехня. Боротьба з безпліддям — це справді важко. Я проходила ЕКО, пила китайські чаї, що завгодно. Я б віддала усе, якби хтось колись сказав мені: „Заморозь свої яйцеклітини. Зроби собі послугу“. Але ось я сьогодні. Корабель відплив».

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