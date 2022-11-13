«Мій корабель відплив»: Дженніфер Еністон у відвертій фотосесії поміркувала про материнство
53-річна Дженніфер Еністон, яка мало не повернулася до колишнього чоловіка, зірки «Малхолланд Драйв» Джастіна Теру, взяла участь у фотосесії для грудневого номера журналу Allure. На актрисі була вінтажна білизна та одяг із колекцій Gucci та Dior 1996−1997 року. Журналістам акторка розповіла про особисте життя та кар’єру. Зокрема, зірка «Друзів» зізналась, що ненавидить соціальні мережі.
«Я в них не сильна. Це тортури для мене. Причина, з якої я пішла в Instagram, полягала в тому, щоб запустити лінію по догляду за волосся, — пояснила вона. — Потім почалася пандемія, і ми не запустилися. Тож я просто застрягла в Instagram. Це не є природним. Я дуже рада, що ми маємо досвід дорослішання, підліткового віку, життя у 20 років без цього аспекту соціальних мереж. Все зараз зводиться до того, що молоді дівчата порівнюють себе з іншими та впадають у відчай».
Щодо свого віку, то, за словами Еністон, вона почуває себе зараз чудово.
«Краще, ніж я коли-небудь відчувала у свої 20 чи 30 років, або навіть у середині 40-х років. Нам потрібно припинити говорити собі погані речі, — каже Еністон, лаючи себе майбутню. — Одного разу тобі буде 65 і ти подумаєш: „Я виглядала супер чудово в 53“. Я пишаюся своїми зморшками і сивиною».
На запитання, чи планує коли-небудь знову вийти заміж, акторка запевнила, що поки не має жодного інтересу, але вона б хотіла мати стосунки.
«Бувають моменти, коли мені хочеться просто згорнутися калачиком і сказати: «Мені потрібна підтримка». Було б чудово прийти додому, впасти в чиїсь обійми та сказати: «Це був важкий день».
Згадала Еністон і про причини розлучення з Бредом Пітом. За її словами, багато поза очі стверджували, що вона просто була егоїсткою і дбала про свою кар'єру.
«І не дай Боже жінці бути успішною і не мати дитини. І начебто причина, чому мій чоловік покинув мене, чому ми розлучилися і розірвали наш шлюб, полягала в тому, що я не хотіла народжувати йому дитину. Це була абсолютна брехня. Боротьба з безпліддям — це справді важко. Я проходила ЕКО, пила китайські чаї, що завгодно. Я б віддала усе, якби хтось колись сказав мені: „Заморозь свої яйцеклітини. Зроби собі послугу“. Але ось я сьогодні. Корабель відплив».
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