«Знову разом?»: Дженніфер Еністон розмірковує про примирення з ексчоловіком

Дженніфер Еністон і Джастін Теру розлучилися у 2018 році після трьох років шлюбу і восьми років роману. Та нещодавня поява відомої кіноактриси з колишнім дала привід для розмов про те, що героїня «Друзів» розглядає можливість примирення із зіркою «Малхолланд Драйв», повідомляє The News International.

Колишні закохані, які залишилися друзями після розставання, були помічені за спільною вечерею в ресторані Laser Wolf в Брукліні, Нью-Йорк. До них приєдналися їхні зіркові друзі, включаючи Говарда Стерна, його дружину Бет, Джона Хемма, Джейсона Бейтмана та Джиммі Кіммела. Вірусну фотографію розмістив у соціальних мережах один з фанатів, який побачив Еністон та інших у розкішному ресторані.

Ця зустріч, яка відбулася після того, як Еністон сказала, що готова знову до відносин, розбурхала шанувальників, оскільки вони припускають, що вона може знову зійтися з Теру.

«Джен і Джастін вийшли на вечерю разом… Або вони просто дуже хороші друзі, або вони все ще кохають одне одного», — написав один з користувачів у Твіттері.

Інший шанувальник додав: «Якщо Джен повернеться до Джастіна, це буде найкраще, що може статися в 2022 році».

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт і Гвінет Пелтроу публічно освідчилися у коханні один до одного.

182

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram