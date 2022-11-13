Відома астрологиня Ірина Звягіна, яка раніше розповідала про зміни влади у рф після успіхів ЗСУ на Херсонщині, дала свій прогноз українцям на 14 листопада 2022 року. Астрологиня пише, що з ночі Місяць буде по черзі в тригональних аспектах із Сонцем, Меркурієм і Венерою у Скорпіоні. І до 12:45 на небі складеться конфігурація Парус.

«Потім вікно можливостей закривається. 8 планет беруть участь у цьому розкішному небесному явищі. Тому багато тем переплітаються, одне притягує інше. Є одна особливість — ситуації та події вимагають реакції, але завдання ставить життя. При цьому може відчуватися бажання відмовитися від усього, нічого не змінювати, бо так чи інакше це знову напруга і знову велика робота. Комусь пощастить — енергія піде в почуття, романтику, любов. Це ідеальний час для руху в цьому напрямку, емпатії, близькості. Шлюб, укладений у такий день, буде ґрунтуватися на любові та прихильності. Знайомства — з тим самим відтінком. Особливо щасливі жінки. Цього дня вони і сильніші, і чутливіші, і здатні дати хід подіям у потрібному руслі. Чоловікам складніше зрозуміти причини свого везіння або невезіння. Результати кореняться в старих діях. Відбувається трансформація або мутація, кількість переходить у якість», — зазначає Ірина Звягіна.

Астрологиня радить остерігатись інфекцій, поширення вогнищ запалень, переходу хвороби на нові ділянки.

«Нервова система під великим навантаженням, і як результат — невралгії, страхи, потреба піти в глибокий і довгий сон. Процеси розростаються, як на дріжджах. Потрібно сказати собі — використовую першу половину доби по максимуму, далі — відпочинок. Покупки, великі в тому числі (крім транспортних засобів, зброї, ріжучого і колючого інструменту), краще робити з 8 ранку до полудня. Для наведення краси день прекрасний, але не для косметичних операцій. Із хірургічних втручань підходить для видалення і лікування зубів», — радить астрологиня.

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