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Олімпійська чемпіонка вийшла заміж у «дзеркальну» дату: яскраві фото урочистостей

9:18 14 листопада 2022
Моніка Пуїг із чоловіком

Володарка олімпійського «золота» Ріо-2016 пуерториканська тенісистка Моніка Пуіг, яка оголосила цього року про завершення ігрової кар'єри, вийшла заміж.

Обранцем 29-річної спортсменки став американець Натан Ракітт — колишній тенісист, який, щоправда, особливих успіхів у цьому виді спорту не досяг. Зі своїм майбутнім чоловіком Пуїг познайомилася 15 років тому, в тенісному таборі, але зустрічатися пара почала лише відносно нещодавно — у 2020-му.

Урочиста церемонія відбулася у «дзеркальну» дату 11 листопада (11.11.22) у столиці батьківщини Моніки — Сан-Хуані, на березі Карибського моря. Новоспечена дружина поділилася на своїй сторінці в Instagram кількома яскравими фото з урочистостей. «Намагаюся казати „Так, мій чоловік“ без хіхікання», — підписала під одним із них тенісистка.

Зазначимо, що за свою кар'єру Пуїг, окрім тріумфу на Олімпіаді в Ріо, виграла лише один турнір серії WTA — у 2014-му у французькому Страсбурзі. Найвищою позицією в рейтингу найкращих тенісисток світу для пуерториканки було 27-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу Симона Халеп розлучається з чоловіком-мільярдером через рік після пишного весілля.

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