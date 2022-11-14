У Терехова вимагають від власників МАФів сплачувати орендну плату навіть за ті кіоски, що були знищені ворожими обстрілами

Харківська міська влада вимагає від власників малих архітектурних форм (МАФів) у Харкові, навіть тих, які під час війни не мали можливості працювати, та тих, чиї МАФи знищені ворожими обстрілами, сплатити орендну плату в повному обсязі за довоєнними тарифами. Про це з посиланням на слова одразу кількох харківських підприємців пише видання «Думка».

За словами представників малого бізнесу, підконтрольне міській владі КП «Сучасне місто» усі 8 місяців війни продовжує нараховувати орендну плату всім власникам кіосків, літніх кафе та інших торгових точок за укладеними ще до війни договорами.

Наразі підприємці отримують платіжки на десятки тисяч гривень, навіть ті, чиї МАФи внаслідок російських обстрілів були знищені разом із товарами.

Представники бізнесу зазначають, що у КП «Сучасне місто» вимагають повної оплати оренди за всі місяці війни, не враховуючи, що через бойові дії бізнес-активність у Харкові впала в рази, через постійні обстріли та виїзд людей тривалий час не було жодної можливості працювати. Тим, хто не може платити, загрожують знесенням МАФів.

Підприємці зазначають, що у виконкомі Харківської міськради, який керує КП «Сучасне місто», також не готові йти на контакт із представниками бізнесу та не беруть до уваги форс-мажорні обставини, в яких опинилися власники МАФів. У виконкомі не роблять навіть спроб піти назустріч бізнесу.

Нагадаємо, до повномасштабного російського вторгнення у Харкові налічувалося близько 4 тис. кіосків, приблизно 3,5 тис. з яких уклали договори з КП «Сучасне місто». Від цієї сфери до бюджету міста надходило близько 20 млн грн на рік.

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