На Херсонщині правоохоронці продовжують фіксувати злочини, які вчиняють окупанти.

Як повідомляють в Нацполіції, тільки за дві доби поліцейські зафіксували обстріли населених пунктів Бериславського району, масові факти мародерства, викрадення людей, мінування територій, захоплення підприємств та примусове вивезення людей.

Так, під час масованих обстрілів був зруйнований будинок мирних мешканців, під завалами опинилася родина. Дві жінки загинули, чотиримісячний хлопчик з тяжкими травмами знаходиться в лікарні міста Кривий Ріг.

З Херсону місцеві мешканці повідомляють про заселення російських військових та колаборантів у помешкання українців, а також про викрадення водного та автомобільного транспорту. З Бериславського району повідомляють про про факти розграбування магазинів, кафе та складів, а такж викрадення товару, холодильників, морозильних камер, касових апаратів, комп’ютерів та системи відеоспостереження.

Фото поліції

«Поліція відкрила кримінальне провадження щодо примусового вивезення представниками окупаційної влади пацієнтів та медичного персоналу Херсонського психоневрологічного будинку-інтернату. Місцезнаходження людей невідоме. Інформація про самовільні заселення окупантів у будинки місцевих та викрадення людей надходить зі Скадовського і Генічеського районів. У смт Новотроїцьк російські військові викрали три спецавтомобілі, якими надавалася первинна медична допомога жителям громади. У Генічеському районі представники окупаційної влади рф захопили підприємство з вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. До цього представники окупаційної військово-цивільної адміністрації вимагали від директора перереєструвати підприємство у податковій службі рф у 15 денний термін. Після невиконання законним власником цієї вимоги, окупаційна влада силоміць захопила підприємство та його активи», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

Щодня поліція фіксує факти травмування людей на вибухових пристроях, які залишили російські окупанти. Так, на міні підірвався житель с. Львове Бериславського району, яке звільнили напередодні. Про це стало відомо лише після деокупації цього населеного пункту від рідних загиблого. Зі слів родичів, чоловік їхав польовою дорогою і наїхав на вибуховий пристрій. Російські військові тоді не дали рідним забрати тіло загиблого. Ще один житель Бериславського району підірвався на розтяжці, коли гасив пожежу в будинку.

Фото поліції

Наразі поліція відкрила 51 кримінальне провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що нещодавно у Херсоні під час розмінування адміністративної будівлі на ворожій міні підірвався працівник вибухотехнічної служби поліції. Нині він у лікарні.

Фото Національної поліції України

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