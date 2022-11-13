«Впритул розстрілюють людей і заселяються у пусті хати»: нові звірства рашистів

У звільнених від окупантів містах та селах Херсонщини слідчі фіксують вбивства цивільних та руйнування. До поліції надійшла заява від жительки Миколаївської області про те, що біля Дар’ївського мосту у Херсонському районі російські військовослужбовці розстріляли її 56-річного батька та заволоділи його автомобілем «Chery Tiggo». Про це повідомляє поліція Херсонської області:

«Від жителів села Каїри Каховського району надійшло повідомлення, що на зупинці громадського транспорту російські військові розстріляли місцевого жителя. У місті Олешки за наводкою місцевого колаборанта військові рф почали заселятися в пусті приватні будинки, власники яких тимчасово виїхали з осель».

Рашисти залишають після себе лише руїни та купи бруду

За інформацією правоохоронців, з тимчасово окупованого Херсона від жителів мікрорайону Таврійський надходять повідомлення про факти мародерства російськими військовими. Вони вибивають двері до квартир та вивозять все майно. Найчастіше рашисти зазіхають на побутову та комп’ютерну техніку, плазмові телевізори, холодильники, пральні машинки й одяг. Відкрито провадження за порушення законів і звичаїв війни.

Як повідомлялось, ворог відступає з Херсона, грабуючи місцевих мешканців та руйнуючи критичну інфраструктуру.

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