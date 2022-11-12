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Події

«Подарунки» від рашистів-втікачів: у Херсоні підірвався сапер-поліцейський

16:43 12 листопада 2022
Сапер

Рашисти перед тим, як втекти з Херсону, не тільки знищили важливі інфраструктурні об'єкти, але й залишили чимало мінних пасток.

За словами голови Нацполіції України Ігоря Клименка, наразі на территорії міста працюють близько 200 поліцейських, у Херсоні та навколо виставлені блок-пости.

«Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона», — зазначив він.

Клименко звернувся до місцевих мешканців із закликом обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. У разі виявлення такого предмета містян просят звертатися до правоохоронців.

«Водночас звертаємося до громадян, які виїхали з Херсона: не поспішайте повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи», — додав голова Національної поліції України.

Нагадаємо, що високою залишається мінна небезпека й на звільнених територіях Харківщини, де нещодавно в Золочівській громаді загинули двоє чоловіків. Їхня автівка наїхала на міну.

Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС у соцмережах

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