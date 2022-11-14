росія потай перевіряє свої бомбосховища

Російська влада проводить масштабну непублічну кампанію з перевірки та підготовки до використання бомбосховищ у містах по всій країні, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомих з ситуацією. За їхніми словами, до роботи «в тиху» залучено держслужбовців, яким доручено перевірити підвали та інші захищені споруди, що стояли без діла понад три десятиліття.

«Ці кроки є частиною більш широких зусиль влади, спрямованих на забезпечення готовності інфраструктури цивільної оборони на випадок більш широкого конфлікту. Кампанія не була офіційно оголошена і не пов'язана з якимись конкретними загрозами або планами використання інфраструктури цивільної оборони, кажуть люди. Але після того, як раптовий призов Кремлем 300 000 резервістів, що розпочався у вересні, зіткнувся з бюрократичними помилками і невдачами, влада не ризикує з іншими підготовчими заходами, пов'язаними з війною. Ситуація з пошуку бомбосховищ є ще одним прикладом того, як війна, що триває вже дев'ятий місяць, викликає більш широку мілітаризацію російського суспільства. Кремлівські чиновники зображують цю війну як екзистенціальну війну між росією і США, і Вашингтон відкидає цю характеристику. Російські чиновники від освіти на цьому тижні заявили, що відновлять базову військову підготовку радянських часів в школах по всій країні, починаючи з наступного року».

Мета заходів — упевнитися, що об'єкти цивільної оборони готові на випадок широкого конфлікту, кажуть джерела Bloomberg. Кампанія, за їхніми словами, не пов'язана з будь-якими конкретними погрозами або планами, хоча і проводиться без інформування публіки.

«Це схоже на федеральний наказ, — сказав Михайло Виноградов, аналітик Фонду „Петербурзька політика“. — Але це також може бути спробою всіх цих відомств цивільної оборони продемонструвати свою корисність і те, що вони дійсно щось роблять».

У кількох російських регіонах, близьких до зони бойових дій, офіційні особи публічно підтвердили, що проводяться заходи з підготовки бомбосховищ. У квітні високопоставлений кремлівський чиновник з питань безпеки Микола Патрушев наказав провести повну інвентаризацію бомбосховищ на півдні росії, вимагаючи повернути всі, що були вилучені з федеральної власності. Але перевірки і зачистки об'єктів цивільної оборони, які за радянських часів зазвичай будувалися в підвалах багатоквартирних будинків, шкіл і урядових установ, відбуваються в містах по всій країні, за словами людей, знайомих з ситуацією.

Інформація про деякі з них час від часу просочується в соціальні мережі, що спонукає місцевих чиновників заперечувати будь-яку спеціальну кампанію. Одна московська ріелторка сказала, що деякі з її клієнтів почали цікавитися, чи є в квартирах, які вона пропонує, бомбосховища, оскільки тепер вони розглядають їх як цінну перевагу.

Нагадаємо, що в Криму вже риють окопи: росіяни бояться контрнаступу ЗСУ на півострів.

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