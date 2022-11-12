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Україна

В Криму вже риють окопи: росіяни бояться контрнаступу ЗСУ на півострів

20:30 12 листопада 2022
окопи в Криму

Аналіз супутникових знімків свідчить про те, що росіяни розпочали будівництво нових траншей у північній частині Криму, анексованого у 2014 році. Це може бути пов'язано з побоюванням подальшого просування українських військ, які продовжують контрнаступ в Херсонській області на півдні країни. Про будівництво нових окопів і відновлення старих повідомив у Twitter аналітик OSINT Бенджамін Пітте, який спеціалізується на аналізі супутникових знімків і геолокації.

«Росія реконструювала окопи пункту пропуску „Чонгар“ між Кримом та Херсонською областю. Також побудовані нові окопи, — написав він у Twitter. — Така ж ситуація у північно-західній частині Криму, поблизу Армянська. Реконструюються старі та будуються нові окопи. На одному із фото видно, як екскаватор вибирає ґрунт для нової траншеї. Трохи північніше створюються інші позиції. Наприклад, у Новотроїцькому створена величезна оборонна позиція. Інші численні позиції помітні по всьому регіону. Вони будують фортецю».

Супутникові знімки оборонних сплруд у північній частині Криму

За словами експерта, створення росіянами окопів у північній частині анексованого Криму може бути пов'язане зі страхом перед українськими військами, які з кінця серпня продовжують, з різним ступенем інтенсивності, контрнаступ у Херсонській області на півдні України.

Тим часом в росії ура-патріоти вже вимагають закидати путіна камінням за здачу Херсона.

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