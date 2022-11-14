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Шоу-бізнес

Стільки рожевих панам на сцені ще не бачили: Kalush Orchestra виступила на престижній музичній премії MTV EMA 2022

15:14 14 листопада 2022
Kalush Orchestra

Переможці «Євробачення» Kalush Orchestra стали спеціальними гостями престижної музичної премії MTV Europe Music Awards (MTV EMA), церемонія нагородження якої відбулася 13 листопада у Дюссельдорфі.

Український гурт пройшовся червоним хідником. Музикантів, у стильних рожевих панамах, які вже стали брендом, вітали бурхливими оплесками та словами підтримки.

На сцені хлопці заспівавши свій хіт"Стефанія" та представили куплет нової пісні.

Фрагментом виступу музиканти поділилися в Інстаграмі та поділилися враженнями. Кажуть, що вражені підтримкою України у світі та подякували Ріта Ора, Девіду Гетта та гурту Muse

«Глядачі зустрічали наш гурт з українськими прапорами! Слова підтримки України виразили @ritaora @davidguetta @muse, дякуємо! А також собисто зустрілися з гуртом @onerepublic, які висловили підтримку Україні, і сказали, що їм подобається музика Kalush Orchestra!», — розказали музиканти.

Раніше Kalush Orchestra презентували потужний кліп «Nasze Domy».

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