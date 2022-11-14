Стільки рожевих панам на сцені ще не бачили: Kalush Orchestra виступила на престижній музичній премії MTV EMA 2022

Переможці «Євробачення» Kalush Orchestra стали спеціальними гостями престижної музичної премії MTV Europe Music Awards (MTV EMA), церемонія нагородження якої відбулася 13 листопада у Дюссельдорфі.

Український гурт пройшовся червоним хідником. Музикантів, у стильних рожевих панамах, які вже стали брендом, вітали бурхливими оплесками та словами підтримки.

На сцені хлопці заспівавши свій хіт"Стефанія" та представили куплет нової пісні.

Фрагментом виступу музиканти поділилися в Інстаграмі та поділилися враженнями. Кажуть, що вражені підтримкою України у світі та подякували Ріта Ора, Девіду Гетта та гурту Muse

«Глядачі зустрічали наш гурт з українськими прапорами! Слова підтримки України виразили @ritaora @davidguetta @muse, дякуємо! А також собисто зустрілися з гуртом @onerepublic, які висловили підтримку Україні, і сказали, що їм подобається музика Kalush Orchestra!», — розказали музиканти.

Раніше Kalush Orchestra презентували потужний кліп «Nasze Domy».

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