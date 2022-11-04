Kalush Orchestra презентували потужний кліп «Nasze Domy»

Переможці «Євробачення-2022» — український гурт Kalush Orchestra продовжує дивувати прихильників новими колабораціями з колегами. 4 листопада музиканти випустили спільний трек «Nasze Domy» з польським репером Szpaku та презентували потужний кліп.

«Коли ваш дім у вашому серці, він ніколи не перестане зігрівати вашу душу. Як би далеко не забрала доля наші тіла, наші душі завжди живуть в будинках, де ми народилися, і ходять по вулицях, що ведуть до наших шкіл», — прокоментували музиканти спільну роботу.

Хлопці кажуть, що ця співпраця не випадкова. Адже в українців і поляків дуже багато спільного. Сусідня країна, яка гостинно приймає наших громадян, які втекли від війни, розуміє почуття тих, хто щодня бореться з ворогом.

«У кожного народу є своя історія. Польський і український народи пережили схожі часи боротьби. Тому ця пісня заснована на справжніх почуттях. Ми знаємо, як це — боротися за свій клаптик землі, тому що ми не гості на цій планеті. Ми господарі, які хочуть, щоб у вікно кожного будинку світило світло тепла і спокою», — сказав соліст гурту Олег Псюк.

Раніше Kalush Orchestra випустили спільний кліп з фінським гуртом The Rasmus.

Також «ФАКТИ» писали про те, що донька продюсера Юрія Нікітіна та співачки Ольги Горбачової випустила перший кліп.

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