Європейська премія MTV: Тейлор Свіфт та Ріта Ора вразили шанувальників відвертими вбраннями

Увечері 13 листопада у Дюссельдорфі відбулася церемонія вручення нагород MTV Europe Music Awards (MTV EMA). Це одна з найпрестижніших музичних премій у сучасній попмузиці. Німеччина приймала MTV EMA уперше за останні 10 років.

Фаворитом вважався британський співак Гарі Стайлз. Він був номінований у семи категоріях. В результаті Стайлз до розчарування численної армії шанувальників отримав лише одну премію — за найкращий живий виступ.

Тріумфатором церемонії стала американська співачка Тейлор Свіфт. З шести категорій, в яких вона була представлена, їй підкорилися чотири — «найкращий попвиконавець», «найкращий виконавець», «найкраще відео» та «найкраще довге відео» (за 10-хвилинний кліп на пісню All Too Well).

Наприкінці жовтня Свіфт випустила свій новий альбом Midnights. Диск побив понад 70 різних рекордів. Він став найбільш продаваним альбомом 2022 року у світі. Лише у США тираж становив 1,5 мільйона копій. Крім того, він став найбільш продаваним альбомом на вінілі в XXI столітті. У національному хіт-параді США (Billboard 200) 10 пісень з альбому Midnights зайняли 10 перших місць! Подібного успіху раніше не вимагав жоден виконавець в історії.

32-річна Свіфт обрала для церемонії у Дюссельдорфі сексуальну сукню-мережу від David Koma. Вона прикрашена численними смарагдами.

Змагатися з Тейлор у відвертості вбрання ризикнула британська співачка Ріта Ора. 31-річна попдіва була цього року ведучою церемонії. Допомагав Ріті її чоловік, відомий кінорежисер Тайка Вайтиті.

Співачка з'явилася на червоному хіднику у комбінезоні з прозорої тканини. Глибокий виріз на грудях нічого не приховував.

29-річна модель Леомі Андерсон показала, що таке справжнє міні. Темношкіра красуня була в чорній сукні з латексу.

По дві нагороди отримали культовий ді-джей Давид Гетта («кращий коллаб» та «найкраща електронна музика») та Ніккі Мінаж («краща пісня» та «найкращий хіп-хоп-виконавець»).

Гетта був на церемонії у супроводі співачки Ави Макс, з якою він записав хіт Let It Be Me.

Спеціальну нагороду MTV EMA Generation Change, яку присуджують за привернення уваги громадськості до світових проблем, цього року було присуджено українкам Ліні Дешвар, Ганні Кутовій та Анфісі Янковіній. Організатори премії відзначили їхню боротьбу «за права тих, хто постраждав від гуманітарної кризи в країні» внаслідок військового вторгнення росії до України.

На церемонії також був присутній наш гурт Kalush Orchestra, який здобув перемогу на конкурсі «Євробачення-2022». Музикантів запросили виступити як гостей. Їх не було серед номінантів.

