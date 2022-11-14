У колі рідних та друзів: актор Олександр Бережок із «Дизель Шоу» охрестив доньку

Актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок, який у травні цього року втретє став батьком, охрестив доньку Аю. Церемонія пройшла в колі найрідніших.

«Отець Олександр — священнослужитель, який хрестив Гліба та Лук’яна, повернувся на деякий час в Україну, і ми попросили його охрестити й донечку. Це дуже особлива людина для нашої родини, від нього йде приємна енергетика», — розповів Олександр.

Він каже, що дуже чекав на появу третьої дитини. І саме донечка змінила всі його батьківські почуття.

«Дівчинка — це взагалі інше. Вона така малесенька, гарнюня, так дивиться на мене, коли я беру її на руки. З Аєю я став більш обережним і лагідним. Донька любить, коли я її цьомкаю та лоскочу бородою — завжди сміється. Хлопці не такі, у них інша енергетика. А дівчинка — це дівчинка. У неї навіть риси обличчя інші», — поділився Олександр.

Актор зауважив цікаву особливість: донька не схожа ні на нього, ні на дружину. Так, найбільше вона нагадує свого брата Лук’яна.

«У нас справді таке враження, що вона схожа на Лук’яна. Можливо, малі діти всі схожі між собою, але ми переглядали фото, коли син був маленьким, і фото Аї — риси ті самі», — каже актор.

А ще зізнається, що Лук’ян ревнує батьків до сестрички та іноді виборює увагу до себе.

«Гліб дуже любить Аю, аж тремтить за нею. А Лук’ян інколи вимагає додаткової уваги до себе, тому буває шарпне її, вкусить. Зізнаюся, що трохи гримаю за це, захищаючи доньку», — розповідає Бережок.

З появою третьої дитини змінилася й Альона, дружина Сашка. На його думку, вона стала ще більш турботливою мамою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що співачка Світлана Тарабарова оголосила про третю вагітність.

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