Зірка «Дизель Шоу» Олександр Бережок показав новонароджену дочку та назвав її незвичайне ім'я
Артист «Дизель Шоу» Олександр Бережок, який втретє став батьком, вперше показав новонароджену доньку та розсекретив її ім'я. Актор каже, що тепер у його житті три улюблені жінки.
«Перша — це мати. Вона мене народила, і за це їй треба бути вдячна все життя. Друга — моя дружина. Вона подарувала продовження мене та себе — народила наших дітей. І третя головна жінка — дочка, на яку з нетерпінням чекаю. Кажуть, що дочки змінюють своїх батьків. Я хочу відчути ці зміни і це задоволення», — ділився Бережок незадовго до появи доньки на світ.
Олександр із дружиною Оленою дали дівчинці незвичайне ім'я — Ая. Кажуть, воно наділяє свою володарку внутрішньою силою, мудрістю та феноменальною інтуїцією.
Також у родині артиста підростають два сини Гліб та Лук'ян.
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