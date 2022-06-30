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Шоу-бізнес

Зірка «Дизель Шоу» Олександр Бережок показав новонароджену дочку та назвав її незвичайне ім'я

22:43 30 червня 2022
Олександр Бережок із дочкою

Артист «Дизель Шоу» Олександр Бережок, який втретє став батьком, вперше показав новонароджену доньку та розсекретив її ім'я. Актор каже, що тепер у його житті три улюблені жінки.

«Перша — це мати. Вона мене народила, і за це їй треба бути вдячна все життя. Друга — моя дружина. Вона подарувала продовження мене та себе — народила наших дітей. І третя головна жінка — дочка, на яку з нетерпінням чекаю. Кажуть, що дочки змінюють своїх батьків. Я хочу відчути ці зміни і це задоволення», — ділився Бережок незадовго до появи доньки на світ.

Олександр із дружиною Оленою дали дівчинці незвичайне ім'я — Ая. Кажуть, воно наділяє свою володарку внутрішньою силою, мудрістю та феноменальною інтуїцією.

Також у родині артиста підростають два сини Гліб та Лук'ян.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що музикант Євген Хмара з дружиною чекають на третю дитину.

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