Ні слова про війну: MARUV вперше від початку російського вторгнення звернулася до шанувальників

Українська співачка MARUV (Ганна Корсун), яка від початку російського вторгнення мовчить про війну, вперше після народження дитини звернулася до шанувальників. Вона з’явилася в Інстаграм та анонсувала вихід нової пісні, яку присвятила своїй дитині. Композиція вийде англійською мовою.

«Пісня для мого малюка вийде скоро», — написала Корсун в Інстаграм та показала кілька кадрів з майбутнього кліпу.

Мабуть, таким чином MARUV все ще намагається втриматися на двох стільцях. Тож коментарі вибухнули обуренням.

«Своїм мовчанням ти вже все сказала. Запроданка», «Ні слова про війну! Тебе це що не турбує?» «Навіть з дитиною, навіть вагітна, але сильна жінка ніколи не змовчить», «Це огидно», «Люди в коментах, я так зрозуміла, йобн*ті, бо вітають зрадницю нашого народу», — пишуть обурені українці.

Раніше телеведуча Катерина Осадча закликала таких, як MARUV позбавляти українського громадянства.

Ще одна запроданка Ані Лорак продовжує мовчати про війно та спокійно відпочиває в Іспанії.

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