«Копія турецької бабусі»: мовчунка Ані Лорак здивувала фото з 11-річною дочкою

Співачка, яка живе та працює у рф, лише нещодавно повернулася в публічний простір після піврічного мовчання. Тепер зірка активно ділиться змінами в житті та навіть показала підрослу дочку. Лорак минулого тижня вирушила у відпустку до Іспанії та взяла з собою доньку Софію. 44-річна співачка зробила з дівчинкою яскраве спільне фото. На ньому вони демонструють за допомогою рук сердечко. Шанувальники Ані пораділи за неї та відзначили, як подорослішала 11-річна Софія.

«Як Софія виросла! Ви обидві такі красуні. Радуєте око, щастя вам»; «Чарівні подружки, Софія перейняла від вас найкраще»; «Які ви красуні, а Сонєчка стала такою великою», — хвалили вони й зазначали, що донька — «повна копія її турецької бабусі».

Втім, чимало користувачів не приховували емоцій до артистки, яка замість рідної країни обрала «криваві рублі». «Ганьба української нації. В один ряд: Царьов, Кива, Лорак», «А як ви пояснюєте дочці, що ви вбивця українських дітей?», «А чому в Іспанії? Треба у Сочі — зрадники мають відпочивати у кацапстані», — писали Лорак у соцмережах.

Нагадаємо, що раніше Лорак, яка в Україні під санкціями РНБО, збиралася з гастролями до Європи з 21 жовтня до 3 листопада. Але невдовзі афіші Лорак зникли, тому що українська публіка за кордоном зробила все, аби зрадниця не змогла вийти на сцену.

550

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram