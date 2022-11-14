Ворог накрив вогнем Дніпропетровську та Харківську області: є поранені, десятки тисяч людей залишилися без води

Ворог в черговий раз завдав ударів по мирним населенним пунктам на Дніпропетровщині та Харківщині.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, росіяни усю ніч тримали під прицілом Нікопольський район — били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах, випустивши понад 60 снарядів з «Градів» та важкої артилерії.

«За попередніми даними, люди не постраждали. У Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. 45 тисяч родин у самому Марганці та навколишніх селищах і селах лишилися без води. Російські снаряди понівечили й будівлі та автівки», — зазначив він.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

А очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про вечірній обстріл Харкова трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300. В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ, інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт та освітній заклад. Сталися пожежі.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років», — додав він.

Також Олег Синєгубов попередив, що в регіоні дуже високою залишається мінна небезпека. Так, напередодні у Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. А у селі Волохів Яр Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.

Нагадаємо, що напередодні рашисти обстріляли Запорізький район. Одна з випущених ракет упала у самому Запоріжжі. Частини ракети з касетним боєкомплектом з міста вивезли співробітники надзвичайної служби.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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