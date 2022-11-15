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Спорт

Знаменитий боєць UFC помер від тяжкої хвороби у 38 років

9:15 15 листопада 2022
Ентоні Джонсон

Американський боєць змішаних єдиноборств Ентоні Джонсон помер у віці 38 років від неходжкінської лімфоми.

Про важку хворобу, через яку спортсмен помітно схуд останніми місяцями, стало відомо у вересні 2021-го, коли він змушений був відмовитися від участі в турнірі Bellator, де мав у півфіналі зустрітися з чемпіоном Вадимом Нємковим.

За свою кар'єру Ентоні, який неодноразово мав проблеми із законом через домашнє насильство, провів 29 поєдинків, у яких здобув 23 перемоги та зазнав шістьох поразок. Він був претендентом № 1 у напівсередній вазі в офіційному рейтингу UFC та № 2 у світі за версією авторитетних сайтів Sherdog та ESPN. Двічі Джонсон бився за титул чемпіона UFC у напівважкій вазі, але в обох випадках програв нинішньому члену Залу слави промоції Даніелю Корм'є.

Перший бій Корм'є — Джонсон у 2015 році

Свій останній поєдинок Ентоні провів у травні 2021-го, достроково перемігши Хосе Аугусто Азеведо у другому раунді. Джонсона називали майстром нокаутів, за що він отримав прізвисько Rumble («Гуркіт»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боєць ММА помер у 33 роки через отруєння кавуном.

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