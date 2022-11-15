Знаменитий боєць UFC помер від тяжкої хвороби у 38 років

Американський боєць змішаних єдиноборств Ентоні Джонсон помер у віці 38 років від неходжкінської лімфоми.

Horrible news:



Anthony «Rumble» Johnson passed away today. He was 38 years old.



Johnson мав бути battling illness for quite some time.



Один з hardest hitters і найбільш talented fighters в MMA history. Gone way too soon.



May he rest in peace. pic.twitter.com/t5mVvRaNih — Ariel Helwani (@arielhelwani) November 13, 2022

Про важку хворобу, через яку спортсмен помітно схуд останніми місяцями, стало відомо у вересні 2021-го, коли він змушений був відмовитися від участі в турнірі Bellator, де мав у півфіналі зустрітися з чемпіоном Вадимом Нємковим.

За свою кар'єру Ентоні, який неодноразово мав проблеми із законом через домашнє насильство, провів 29 поєдинків, у яких здобув 23 перемоги та зазнав шістьох поразок. Він був претендентом № 1 у напівсередній вазі в офіційному рейтингу UFC та № 2 у світі за версією авторитетних сайтів Sherdog та ESPN. Двічі Джонсон бився за титул чемпіона UFC у напівважкій вазі, але в обох випадках програв нинішньому члену Залу слави промоції Даніелю Корм'є.

Перший бій Корм'є — Джонсон у 2015 році

Свій останній поєдинок Ентоні провів у травні 2021-го, достроково перемігши Хосе Аугусто Азеведо у другому раунді. Джонсона називали майстром нокаутів, за що він отримав прізвисько Rumble («Гуркіт»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боєць ММА помер у 33 роки через отруєння кавуном.

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