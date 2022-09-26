Рибам настав час спуститися на землю, Стрільці ризикують нажити собі ворога: гороскоп на 26 вересня 2022 року

Молодий місяць — це час, коли рівновага й гармонія впливають на те, що відбувається, несуть позитивну енергію у всі сфери життя. День сприятливий для започаткування нових проєктів, формування планів на майбутнє, навчання, виконання бажань. Всім знакам зодіаку можна зав'язувати нові стосунки та ділові контакти, вони будуть вдалими та плідними.



Позитивна енергія цього дня закладає основу всього наступного місяця, пише сайт «Слова Фрази».



Овен

Можна чекати приємних сюрпризів та подарунків. Можливі й серйозні витрати, але гроші будуть витрачені недаремно. Завдяки чарівності та хитрощі ви можете досягти хороших результатів у переговорах.

Телець

У цей день ви зможете умовити будь-кого на що завгодно. Ваше красномовство та чарівність буде на висоті. Ви випромінюватимете оптимізм і цим притягуватимете оточення. Будьте обережні з електроприладами.

Близнюки

Сьогодні будете винахідливі не лише ви, а й ваше оточення. Поїздки будуть дуже сприятливими, ймовірним є успіх у торгових операціях та науковій діяльності. Якщо потрібно для справи, проявіть хитрість.

Рак

На роботі все йтиме відмінно, особливо у фінансовому плані. Ймовірно укладання вигідного договору. Загалом день вдалий для активних дій та досягнення найближчих цілей. Виявіть шляхетність та поблажливість до оточення. Можливо, скоро доведеться звертатися до них за допомогою.

Лев

Попри всі перешкоди, які вставатимуть на шляху, ваша енергійність і наполегливість дасть хороші результати. Можливе просування службовими сходами. Дійте сміливіше, відстоюйте свою думку.

Діва

Цього дня можливі сюрпризи та подарунки. Є шанс виграшу, тому спробуйте взяти участь у лотереї. Можливі раптові знайомства, знахідки. Є можливість використовувати зв'язки для отримання фінансової підтримки або зміцнення службового становища.

Терези

Намагаючись досягти свого, змінити щось у своєму житті, ви повинні вміло розпорядитися своїми ресурсами. В іншому випадку ситуація може обернутися драматично, якщо ви до неї не готові.

Скорпіон

Утримайтеся від неправедних дій, якими ви можете образити інших людей. Але не слід і потурати недбайливим людям. Краще не мати з ними справ та припинити стосунки.

Стрілець

Спілкуючись з людьми, будьте терпимими та делікатними. Імпульсивні дії та різкі висловлювання можуть спричинити те, що у вас з'явиться серйозний ворог. Не допускайте конфліктів із начальством та чиновниками.

Козоріг

Намітиться поворот у потрібну сторону у відносинах із діловими партнерами. Тільки докладіть зусиль і намітьте план дій. Можна легко заробити певну суму.

Водолій

Намагаючись досягти своєї мети, не вдайтеся до обману, він буде розкритий і все обернеться проти вас. Це завдасть великої шкоди вашій репутації. Не потрапляйте під чужий вплив та не відгукуйтесь на сумнівні прохання, інакше вас просто використовують.

Риби

Займіться земними справами, не будуйте захмарних планів. Краще завершити дрібні справи, навести лад у фінансових питаннях. Не слід щось купувати й вкладати гроші, у виграші будете не ви.



Докладніше про те, що очікує на знаки зодіаку у період з 26 вересня по 2 жовтня 2022 року у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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