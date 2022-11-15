У Мелітополі вчинили замах на колаборанта Трухіна: що відомо

У тимчасово окупованому Мелітополі, де раніше вже підірвали так званого «заступника міністра зі спорту регіону», вранці у вівторок, 15 листопада, пролунав новий вибух. Постраждав колаборант Дмитро Трухін, який проживав по бульвару 30 років Перемоги.

Про це повідомляє Telegram-канал «РІА-Мелітополь» .

Дмитро Трухін

Наголошується, що факт вибуху вже підтвердили окупанти. Пізніше стало відомо, що у такий спосіб партизани передали «привіт» зраднику та колаборанту.

У квартирі зрадника здетонував вибуховий пристрій

Відомо, що після вибуху екс-депутата Мелітопольської міської ради було доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні. У нього діагностовано мінно-вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та численні осколкові поранення.

За інформацією видання Inform.zp, Трухін є давнім шанувальником гауляйтерів Мелітополя Балицького та Данильченка. Був депутатом Мелітопольської міської ради 3-х скликань, куди обирався від компартії та ОПЗЖ.

Брав участь у незаконних «підвальних» сесіях міськради.

За України був директором КП «Комунальна власність». Встиг роздерибанити комунальне майно, тому з приходом нової команди був вигнаний з посади.

З початком повномасштабної війни в Україні 2022 року став близьким поплічником гауляйтерів та окупантів. Повернувся до КП «Комунальна власність», де займався незаконним розподілом землі та майна. Допомагав у збиранні грошей для фінансування псевдореферендуму.

Раніше Сили оборони України знищили штаб окупантів у Мелітополі. За попередньою інформацією, вибуховою хвилею у сусідньому будинку вибило шибки до 4-го поверху.

У свою чергу, ворог розміщує військову техніку в житлових кварталах міста, готуючись до його захоплення ЗСУ.

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