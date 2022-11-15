У Мелітополі вчинили замах на колаборанта Трухіна: що відомо
У тимчасово окупованому Мелітополі, де раніше вже підірвали так званого «заступника міністра зі спорту регіону», вранці у вівторок, 15 листопада, пролунав новий вибух. Постраждав колаборант Дмитро Трухін, який проживав по бульвару 30 років Перемоги.
Про це повідомляє Telegram-канал «РІА-Мелітополь» .
Наголошується, що факт вибуху вже підтвердили окупанти. Пізніше стало відомо, що у такий спосіб партизани передали «привіт» зраднику та колаборанту.
Відомо, що після вибуху екс-депутата Мелітопольської міської ради було доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні. У нього діагностовано мінно-вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та численні осколкові поранення.
За інформацією видання Inform.zp, Трухін є давнім шанувальником гауляйтерів Мелітополя Балицького та Данильченка. Був депутатом Мелітопольської міської ради 3-х скликань, куди обирався від компартії та ОПЗЖ.
Брав участь у незаконних «підвальних» сесіях міськради.
За України був директором КП «Комунальна власність». Встиг роздерибанити комунальне майно, тому з приходом нової команди був вигнаний з посади.
З початком повномасштабної війни в Україні 2022 року став близьким поплічником гауляйтерів та окупантів. Повернувся до КП «Комунальна власність», де займався незаконним розподілом землі та майна. Допомагав у збиранні грошей для фінансування псевдореферендуму.
Раніше Сили оборони України знищили штаб окупантів у Мелітополі. За попередньою інформацією, вибуховою хвилею у сусідньому будинку вибило шибки до 4-го поверху.
У свою чергу, ворог розміщує військову техніку в житлових кварталах міста, готуючись до його захоплення ЗСУ.565
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