Розміщують техніку в житлових кварталах: рашисти готуються до штурму окупованого Мелітополя

Рашисти, що напали на Україну, перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район Запорізької області на суцільну військову базу. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«До Мелітополя прибувають колони окупантів як зі сторони Херсона, так і зі сторони тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди. Військові розселяються у захоплені будинки, школи і дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах. Цивільним заборонено наближатись до району мелітопольського аеродрому», — повідомив він.

За словами мера Мелітополя, у 22-у школу міста завезли автобуси з днрівцями, а у дворі навчального закладу розставили «Гради».

«В селі Плодородне орудують кадирівці, які всюди розвісили прапори зі своїм вождем. У Михайлівці і Зарічному проходять обшуки — окупанти перевіряють будинки, питають про чоловіків. У Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах зламують і займають порожні будинки. У Кирилівці розселились у захоплених базах відпочинку. У селище Шелюги поблизу Кирилівки заїхали прямо на танках, розселились у дитсадку і перекрили доступ до лісництва», — повідомив Федоров.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі повідомили, що ворог нарощує угруповання військ у районі Мелітополя, але ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченням живої сили та техніки росіян.

Також днями у Мелітополі підірвали колаборанта, якого окупанти призначили «головним зі спорту».

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