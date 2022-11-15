Власник кримського зоопарку пообіцяв повернути вкраденого єнота та його товаришів

Втікаючи з Херсону окупанти та колаборанти крали не тільки памʼятники та інші цінності. Великої популярності в інтернеті після визволення міста набули меми з єнотом, якого вивезли з херсонського контактного зоопарку «Країна Єнотія». Першою про це написала колишня громадянка України, а нині російська поетеса й журналістка Анна Долгарєва, коментуючи втечу російської армії: «Реально єдина хороша новина в тому, що мій товариш устиг вкрасти єнота з херсонського зоопарку». Потому речник Одеської ВА Сергій Братчук запропонував обміняти єнота на десяток полонених росіян.

А невдовзі зʼявилося й відео викрадення єнота. Як зʼясувалося, тваринку вивезли до окупованого Криму. Причому — не саму. Виклав його власник сафарі-парку левів «Тайган» та зоопарку «Казка» Олег Зубков, який і виявився викрадачем. Щоправда, сам він себе таким не вважає — стверджує, що рятував тварин на прохання Володимира Сальдо, призначеного рашистами херсонським гауляйтером. Спеціально для цієї поїздки, до речі, Зубкова випустили із СІЗО.

Незважаючи на те, що Зубков «усім серцем» сприйняв окупацію Криму, з новою місцевою владою (як і з попередньою, до речі) стосунки у нього не склалися. «Прокурор» Поклонська звинувачувала його у викраденні генератора, який рятувальники привезли в зоопарк, коли Україна перестала постачати на півострів електроенергію. Ту справу замʼяли, але дали умовний термін за начебто побиття підлеглого — не допомогло навіть апелювання до путіна, в якому Зубков розказував, як він допомагав «зеленим чоловічкам» навесні 2014.

Ще дві справи на нього завели за те, що леви кусали відвідувачів. По одній він вже був засуджений, та подав апеляцію, у якій вказав, що суддя — наркоман і його боржник, винен 30 тисяч доларів. І якраз перед зверненням до нього Сальдо вирок відмінили, відправивши справу на новий розгляд, а Зубкова випустили на підписку й відправили до Херсона.

Після того, як ЗМІ та соцмережі почали висміювати Зубкова як мародера, він повідомив Крим. Реалії, що готовий повернути вивезених тварин: «Зателефонували з Херсона. А я не знав, що в Херсоні є взагалі якийсь зоокуток чи зоопарк… Знав про Миколаївський зоопарк, часто бував там, і повз Херсона проїжджав. Але, виявляється, там є зоокуточок, де були улюблені херсонцями тварини. Дві вовчиці, ослиця Даша, а також у торговому центрі був зоокуток, згорів… Ми негайно зібралися. Мене випустили на підписку. Ми завантажили тварин, заспокоїли, що це тимчасова евакуація. Жалкую про загибель тварин, серце розривається. Зараз вони в добрих умовах, у „Тайгані“. Я поверну їх відразу, як тільки влада Херсона дасть команду, що може їх прийняти. Ще три павичі, ще два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та ослиця Даша».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», відступаючи з Херсона, окупанти викрали пацієнтів та медперсонал психоневрологічного інтернату.

Відео та ілюстрації — із соцмереж

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