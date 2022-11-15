Здавали ворогові патріотів: СБУ викрила двох пособниць окупантів

На звільненій території Луганської області Служба безпеки України викрила ще двох пособниць агресора, які під час окупації регіону «здавали» ворогу адреси українських патріотів і допомагали у «розквартируванні» окупаційних угруповань в домівках місцевих жителів.

Крім цього, вони організували харчування для особового складу загарбників і запропонували їм власні оселі у Невському Сватівського району, повідомили у спецслужбі.

За таку співпрацю отримали від окупаційної адміністрації «особливий статус» і можливість безперешкодно переміщуватись на захопленій території регіону.

Втім, після звільнення населеного пункту вони залишились у селищі, а щоб уникнути правосуддя, намагались втертися в довіру до українських військових.

Однак співробітники Служби безпеки викрили колаборанток, задокументували їхні злочинні дії і затримали. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111−2 («Пособництво державі-агресору») Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк до 12 років.

Нагадаємо, раніше під Харковом затримали зрадницю-поштарку, яка взялася створювати на тимчасово окупованій території Харківщини відділення «пошти росії».

Фото СБУ

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