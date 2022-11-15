Криштіану Роналду звинуватили в скупості: від злиднів страждають племінники Джорджіни Родрігес

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» португалець Криштіану Роналду, який вразив футбольний світ одкровеннями про своє перебування в «Манчестер Юнайтед», опинився в центрі ще однієї скандальної історії.

Цього разу відверте інтерв'ю дала сестра по батьківській лінії нареченої зіркового футболіста Джорджини Родрігес, Патрісія Родрігес, яка заявила, що її сім'я, на відміну від родички, ледве зводить кінці з кінцями у злиднях.

«Я збанкрутувала, а моя сестра мені не допомагає, — наводить слова Патрісії Родрігес видання Daily Star. — Найбільше мені боляче за своїх дітей, а не за себе. Адже я можу перебитися й шматком хліба. Але мої діти — це її племінники… Іноді у мене вистачає їжі, іноді ми голодуємо. Іноді можу заплатити за оренду, іноді ні. Як сестра, я не вимагаю нічого від Джорджини.

Патрісія Родрігес

Я знаю, що вона не має жодних зобов'язань та відповідальності переді мною, але оскільки вона підтримує інших людей та демонструє свою доброту, то принаймні має бути такою самою зі своїми племінниками. Якщо ти не хочеш бути зі мною, будь хоч із племінниками".

Додамо, що Криштіану Роналду є найбагатшим діючим спортсменом. Його тижнева зарплата в «МЮ» становить понад 600 тисяч доларів, а загальні статки оцінюються в 1,2 мільярди в американській валюті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в мережі показали розкішний маєток Криштіану Роналду за 20 млн євро.

255

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram